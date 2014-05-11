Чертеж подставки в Илюстраторе

Чертежи и СхемыЗакрыт12 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать макет 3-х круглых подставок (уровней) с учетом равномерного размещения на ней винных бутылок. Фото в прикрепленном файле.

Радиус бутылки - 85 мм. Радиус горлышка 37 мм.

10 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад