Чертеж подставки в Илюстраторе

Необходимо разработать сметную документацию на типовой проект строительства загородного домика. Строится коттеджный поселок. В этом поселке будут индивидуальные жилые дома 3-х типов. Прошу сообщить стоимость разработки сметной документации на строительство одного домика типового проекта. Разделы ...