Два чертежа в AutoCAD '10

Чертежи и СхемыЗавершен1 заявка158 просмотров
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Необходимо отрисовать по 2 изображениям чертежи в AutoCAD 2010 согласно методичке.

В заявке указывайте примерные сроки и стоимость.

10 лет назад
Kirky
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
_lisi4ka_
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$12
1 день
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