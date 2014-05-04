Дизайн/чертеж капсулы для капсульного отеля

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки580 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

предварительный дизайн капсулы (идеи по материалу , пластик , стеклопластик ), дизайн стойки для капсул.

Важно — модульность конструкции, звукоизоляция .

Очень приветствуется простота сборки разборки.Размер капсулы внутри125х125х210см

Комплектации с вариациями мини, миди ,макси ( свет, вентиляция ,телевизор ,полки,багаж-бокс ,розетки ,зарядки ,полки и т.д )

ориентир на продажную цену в пределах 40-140 тыс.руб ....?

3D рендер готовой капсулы (свет/блики и прочие eyecandys существенно увеличивают шансы на прниятие проекта)

- 3D рендер стойки с капсулами.

- Чертеж капсулы в разобранном состоянии.

- Чертеж капсулы в собранном состоянии.

- Чертеж стойки.

- Описание использованных/рекомендованных материалов.

- Любые соображения относительно капсулы

http://www.eazzzy.com/?page_id=155

http://www.kaitekihotel.com/

http://www.uniqhotels.com/9-hours-capsule-hotel

Для заявки на работу хотя-бы 1-2 эскиза вашего видения ( без инженерной части )

10 лет назад
sleepclipper
Арман Гев 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад