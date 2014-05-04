Дизайн/чертеж капсулы для капсульного отеля

Нужно найти базу лекал для кузова авто и стекл в электронном виде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
предварительный дизайн капсулы (идеи по материалу , пластик , стеклопластик ), дизайн стойки для капсул.
Важно — модульность конструкции, звукоизоляция .
Очень приветствуется простота сборки разборки.Размер капсулы внутри125х125х210см
Комплектации с вариациями мини, миди ,макси ( свет, вентиляция ,телевизор ,полки,багаж-бокс ,розетки ,зарядки ,полки и т.д )
ориентир на продажную цену в пределах 40-140 тыс.руб ....?
3D рендер готовой капсулы (свет/блики и прочие eyecandys существенно увеличивают шансы на прниятие проекта)
- 3D рендер стойки с капсулами.
- Чертеж капсулы в разобранном состоянии.
- Чертеж капсулы в собранном состоянии.
- Чертеж стойки.
- Описание использованных/рекомендованных материалов.
- Любые соображения относительно капсулы
http://www.eazzzy.com/?page_id=155
http://www.uniqhotels.com/9-hours-capsule-hotel
Для заявки на работу хотя-бы 1-2 эскиза вашего видения ( без инженерной части )
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