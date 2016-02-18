Небольшие доработки магазина на Drupal7

Магазин http://beruska.ru

Требуется

- настроить редирект при переходе с поисковиков и с рекламы на другой наш сайт.

- robots.txt , sitemap.xml

- устранить проблему с категориями http://joxi.ru/BA0d0p4cw0edAy выдает все сайты с пересекающимся товаром. Должен отображаться только текущий сайт

- создать RSS ленту

- устранить проблемы что найдете и подскажете, соответсвенно и оплата будет больше