Доработать интернет-магазин офисных товаров

1. на главной странице:

изменить баннер,

сделать правый сайт бар,

рекламу по бокам, как в комусе (см. фото),

поярче "поиск",

отредактировать товары "рекомендуем",

под баннерами, как в комусе сделать подписи к каждой картинке (см. фото)

2. убрать каталог и другое из строки под логотипом, вместо этого сделать: "офисные товары", "сувенирная продукция", учеба и творчество", хозтовары", "интерактивные системы", чертежные принадлежности",

меню сделать как в комусе (см. фото).

Категории: каталог, о нас, оплата и доставка и т.д. перенести ( наверное в правый сайтбар, в виде ярких иконок, что-то вниз)

3. изменить шрифт и цвет шрифта

4. настроить обновление наличия товаров по прайсам нескольких поставщиков и максимально упростить, чтобы мы могли это делать сами

5. настроить обновление изменения цен на % в отдельных категориях

6. изменить реквизиты (ООО открывается)

7. настроить по новым реквизитам платежную систему

8. настроить email оповещения и смс-оповещения

9. сделать формирование счета и товарного чека при заказе онлайн

10. упростить формирование заказа (товарный чек и счет) при заказе по телефону

11. добавить яркие значки как в комусе (см. фото)

12. поменять цвет серой строки на главной странице

13. cms Open cart

Срок - неделя.