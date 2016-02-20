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Доработать интернет-магазин офисных товаров
1. на главной странице:
изменить баннер,
сделать правый сайт бар,
рекламу по бокам, как в комусе (см. фото),
поярче "поиск",
отредактировать товары "рекомендуем",
под баннерами, как в комусе сделать подписи к каждой картинке (см. фото)
2. убрать каталог и другое из строки под логотипом, вместо этого сделать: "офисные товары", "сувенирная продукция", учеба и творчество", хозтовары", "интерактивные системы", чертежные принадлежности",
меню сделать как в комусе (см. фото).
Категории: каталог, о нас, оплата и доставка и т.д. перенести ( наверное в правый сайтбар, в виде ярких иконок, что-то вниз)
3. изменить шрифт и цвет шрифта
4. настроить обновление наличия товаров по прайсам нескольких поставщиков и максимально упростить, чтобы мы могли это делать сами
5. настроить обновление изменения цен на % в отдельных категориях
6. изменить реквизиты (ООО открывается)
7. настроить по новым реквизитам платежную систему
8. настроить email оповещения и смс-оповещения
9. сделать формирование счета и товарного чека при заказе онлайн
10. упростить формирование заказа (товарный чек и счет) при заказе по телефону
11. добавить яркие значки как в комусе (см. фото)
12. поменять цвет серой строки на главной странице
13. cms Open cart
Срок - неделя.
Заявки фрилансеров
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