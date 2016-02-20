Необходимо сделать копию магазина www.hronovik.ru на QNITS. Два выхода: 1. Сделать такой магазин прямо в аккаунте QNITS используя стандартный шаблон и его переработку. 2. Сделать копию сайта на битрикс ...
Внести правки в сайт на OpenCart
сайт - http://test.bolu.ru/
что требуется
- поправить алгоритм работы корзины
2.1 связать стоимость доставки с картой постоматов (точки поллучения товаров)
щяс если меняем регион цена меняется, если меняем постомат то не меняется,
2.2 при выборе “доставка курьером” выводить из админки фиксированную цену 350 р (сделать поле в амдминке куда цену вписывать ручками http://prntscr.com/a4tmmo )
2.3 при смене способа доставки менять кол-во полей в форме
пикпойнт - http://prntscr.com/a7vrhl
курьером - http://prntscr.com/a7vru5
самовывоз - http://prntscr.com/a7vs6w
- поправить шаблоны писем после заказа
- добавить 18 областей в модуль доставки PicPoint
- менять способ доставки в админке с отправлением уведомлений
- Правки по верстке
3.1 добавить адрес постомата и способ оплаты в письмо покупателю и админу http://prntscr.com/9yhmm5
3.2 если в заказе
5.1 добавить в админку возможность менять способ доставки
Тоесть если при заказе была выбрана доставка PicPoint а потом решили сделать доставку курьером - что бы можно было это быстро сделать рчками. И что бы все данные сохранились в счете.
5.2 после того как тхменения внесли на почту покуптелю ушло уведомление http://prntscr.com/a7w014
PickPoint должен приходить так http://prntscr.com/9yhmm5
Курьер должен приходить так http://prntscr.com/9yi0i8
6.1 после добавления товара в корзину при наведении выводить товары - http://prntscr.com/9yezqh щяс пусто пишет
6.2 на главной слайдер с отзывами http://prntscr.com/a5lmoi
- написать где эти отзывы меняются в админке
- добавить под блоком отзывов ссылку “смотреть еще отзывы” ссылка должна вести на отдельную страницу на которой ручками отзывы добавляются (простая статья HTML)
6.3 в карточке товара ссылку отзыв сделать активной - http://prntscr.com/a1edcy
6.4 в каталоге отцентровать подкатегории и перенести их вниз http://prntscr.com/a7waub
6.5 исправить в корзине ошибку вверху страницы - http://prntscr.com/a6tq0m
2-4 дня
Оплата
предпочтительнее безопасная сделка.
Возможна прямая оплата (любой электронный платеж) при условии отсутствия отрицательных отзывов у вас и не менее 10 положительных. В остальных случаях поэтапная оплата (сделали - показали - получили часть денег)
ВАЖНО!
Если у вас проблемы со сдачей работы в срок или часто болеет бабушка которую нужно навещать и пропадать на несколько дней, то будем взаимо вежливы и воздержимся от сотрудничества,
Нужен адекватный, честный и компетентный исполнитель - давайте ценить время друг друга и быть взаимо-уважаемыми
Заявки фрилансеров
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