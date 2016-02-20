Внести правки в сайт на OpenCart

сайт - http://test.bolu.ru/

что требуется

поправить алгоритм работы корзины 2.1 связать стоимость доставки с картой постоматов (точки поллучения товаров) щяс если меняем регион цена меняется, если меняем постомат то не меняется, 2.2 при выборе “доставка курьером” выводить из админки фиксированную цену 350 р (сделать поле в амдминке куда цену вписывать ручками http://prntscr.com/a4tmmo ) 2.3 при смене способа доставки менять кол-во полей в форме пикпойнт - http://prntscr.com/a7vrhl курьером - http://prntscr.com/a7vru5 самовывоз - http://prntscr.com/a7vs6w

поправить шаблоны писем после заказа

3.1 добавить адрес постомата и способ оплаты в письмо покупателю и админу http://prntscr.com/9yhmm5 3.2 если в заказе добавить 18 областей в модуль доставки PicPoint

http://prntscr.com/9yt979 http://prntscr.com/9yt993 http://prntscr.com/9yt9ac http://prntscr.com/9yhmm5 менять способ доставки в админке с отправлением уведомлений

5.1 добавить в админку возможность менять способ доставки Тоесть если при заказе была выбрана доставка PicPoint а потом решили сделать доставку курьером - что бы можно было это быстро сделать рчками. И что бы все данные сохранились в счете. 5.2 после того как тхменения внесли на почту покуптелю ушло уведомление http://prntscr.com/a7w014 PickPoint должен приходить так http://prntscr.com/9yhmm5 Курьер должен приходить так http://prntscr.com/9yi0i8 Правки по верстке 6.1 после добавления товара в корзину при наведении выводить товары - http://prntscr.com/9yezqh щяс пусто пишет 6.2 на главной слайдер с отзывами http://prntscr.com/a5lmoi - написать где эти отзывы меняются в админке - добавить под блоком отзывов ссылку “смотреть еще отзывы” ссылка должна вести на отдельную страницу на которой ручками отзывы добавляются (простая статья HTML) 6.3 в карточке товара ссылку отзыв сделать активной - http://prntscr.com/a1edcy 6.4 в каталоге отцентровать подкатегории и перенести их вниз http://prntscr.com/a7waub 6.5 исправить в корзине ошибку вверху страницы - http://prntscr.com/a6tq0m

сроки

2-4 дня

Оплата

предпочтительнее безопасная сделка.

Возможна прямая оплата (любой электронный платеж) при условии отсутствия отрицательных отзывов у вас и не менее 10 положительных. В остальных случаях поэтапная оплата (сделали - показали - получили часть денег)

ВАЖНО!

Если у вас проблемы со сдачей работы в срок или часто болеет бабушка которую нужно навещать и пропадать на несколько дней, то будем взаимо вежливы и воздержимся от сотрудничества,

Нужен адекватный, честный и компетентный исполнитель - давайте ценить время друг друга и быть взаимо-уважаемыми