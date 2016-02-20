Внести правки в сайт на OpenCart

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сайт  -  http://test.bolu.ru/

что требуется

  • поправить алгоритм работы корзины

    2.1 связать стоимость доставки с картой постоматов (точки поллучения товаров)

    щяс если меняем регион цена меняется, если меняем постомат то не меняется,

    2.2 при выборе “доставка курьером” выводить из админки фиксированную цену  350 р (сделать поле в амдминке куда цену вписывать ручками http://prntscr.com/a4tmmo )

    2.3 при смене способа доставки менять кол-во полей в форме

    пикпойнт - http://prntscr.com/a7vrhl

    курьером - http://prntscr.com/a7vru5

    самовывоз - http://prntscr.com/a7vs6w

  • поправить шаблоны писем после заказа

    • 3.1 добавить адрес постомата и способ оплаты в письмо покупателю и админу  http://prntscr.com/9yhmm5

    3.2 если в заказе

  • добавить 18 областей в модуль доставки PicPoint

    • http://prntscr.com/9yt979     

    http://prntscr.com/9yt993    

    http://prntscr.com/9yt9ac   

    http://prntscr.com/9yhmm5  

  • менять способ доставки в админке с отправлением уведомлений

    • 5.1 добавить в админку возможность менять способ доставки

    Тоесть если при заказе была выбрана доставка PicPoint а потом решили сделать доставку курьером - что бы можно было это быстро сделать рчками. И что бы все данные сохранились в счете.  

    5.2 после того как тхменения внесли на почту покуптелю ушло уведомление http://prntscr.com/a7w014

    PickPoint должен приходить так http://prntscr.com/9yhmm5

    Курьер должен приходить так http://prntscr.com/9yi0i8

  • Правки по верстке

    • 6.1 после добавления товара в корзину при наведении выводить товары - http://prntscr.com/9yezqh щяс пусто пишет

    6.2 на главной слайдер с отзывами http://prntscr.com/a5lmoi

    -  написать где эти отзывы меняются в админке

    -  добавить под блоком отзывов ссылку “смотреть еще отзывы”  ссылка должна вести на отдельную страницу на которой ручками отзывы добавляются (простая статья HTML)

    6.3 в карточке товара ссылку отзыв сделать активной - http://prntscr.com/a1edcy

    6.4 в каталоге отцентровать подкатегории и перенести их вниз http://prntscr.com/a7waub

    6.5 исправить в корзине ошибку  вверху страницы - http://prntscr.com/a6tq0m

сроки

2-4 дня

Оплата

предпочтительнее безопасная сделка.

Возможна прямая оплата (любой электронный платеж) при условии отсутствия отрицательных отзывов у вас и не менее 10 положительных. В остальных случаях поэтапная оплата (сделали - показали - получили часть денег)

ВАЖНО!

Если у вас проблемы со сдачей работы в срок или часто болеет бабушка которую нужно навещать и пропадать на несколько дней, то будем взаимо вежливы и воздержимся от сотрудничества, 

Нужен адекватный, честный и компетентный исполнитель - давайте ценить время друг друга и быть взаимо-уважаемыми

HTMLOpencart
9 лет назад
seocom
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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