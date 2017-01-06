Ищу програмиста с хорошим знанием CMS Joomla и OpenCart Форма работы - удаленно Требуемый опыт работы: от 1 года занятость 5-8 часов в день в зависимости от вашего уровня и времени выполнения ...
- $480Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется внести правки в сайт на Джумле. Алгоритм такой 0 вы получаете бекап развертываете его у себя на хосте или у нас на поддомене, вносите правки, проверяем, если все ок заливаете сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно из видео на ютуб сделать статью разместить ее на сайте (админка Джумла) пример сделанного видео http://bit.ly/2BWw8yg статья которая получилась - http://bit.ly/2Ez355A видео из которого нужно сделать ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется дизайн ( вид сайта во вложении) нужно натянуть дизайн на опенкарт версии 2 и выше Пояснения по работе файл главная с цифрами 1. Слайдер или картинка с акцией ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт строительной тематики - фундаменты, сваи и т.д ( регион Москва и область, джумла) Необходимо: поднять целевую посещаемость (только поисковые системы)доработать сайт с точки зрения удобства для посетителейдругие рекомендации что бы ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно из видео сделать статью с заголовками, блоками важно, маркированными списками, короткими читабельными абзацами и т.д. То есть вы смотрите видео, понимаете его суть и далее выстраиваете план и пишите статью из этого видео. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на джумле, с него идет рассылка спама ( саппорт хостинга указывает на это). После удаления файлов и папок с вирусами они появляются через несколько часов снова. Необходимо закрыть дыру и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сайт на джумле от вирусов почистить Сайт на VPS и саппорт отключает почтовый сервер мотивируя что идет постоянно рассылка спама, код удаляем руками появляется другой) Возможно шел или еще что то Нужно ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
сайт - http://stroimglazki.ru вид новой шапки прилагаю. Надписи с лева и с права на кнопке (кроме лого по центру) должны быть именно текстами, а не картинками. Кнопка "on-line ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо почистить сайт от Вирусов. Сайт на joomla Касперский и DrWeb вирусы вычищает, но после закачки файлов на сервер (полная перезаливка файлов со сменой всех паролей) вирусы появляются снова.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется исполнитель для написания отзывов на маркет в месяц до 6-8 отзывов. тематика сайта сантехника От вас нужно понимание как админы маркета фильтруют отзывы, что бы размещенный отзыв не пропал через ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
имеется сайт magazinsmesi.ru Восстановленный из дроп домена Сейчас открывается только главная страница, при переходе по ссылкам выдает 404 ошибку. Все файлы сайта (архив) закачен на сервер Необходимо 1. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется человек для написания статьи про фасады. ЗАДАЧА написать экспертную статью по сравнению фасадов, именно экспертную, а не общую. ТРЕБОВАНИЯ Важно! Вы должны ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
сайт - http://test.bolu.ru/ что требуется поправить алгоритм работы корзины 2.1 связать стоимость доставки с картой постоматов (точки поллучения товаров) щяс если меняем регион ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Описание работы Требуется программист хорошо знающий опенкарт. Имею 5 сайтов (интернет магазинов) и периодически требуется их доработка / правка Работа от просто (сверстать, что то поправить) до сложной настройка ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Задание: сверсать макет изаменить им текущую страницу http://www.psk-m.ru/catalog/termopaneli/ вид страницы - https://cloud.mail.ru/public/CpHU/Vkdc7vE9i PSD - https://cloud.mail.ru/public/5i7b/VDA182myu Пояснение: Шапка остается как щяс т.е. берется из общего шаблона сайтаввиде инклюда ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить модуль доставки ПикПойнт и дальнейшей оплатой через робокассу https://opencartforum.com/files/file/1146-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-pickpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-opencart-15x/ для сайта на опенкарт. Или подобрать (сделать) аналогичный модуль что бы работала доставка с привязкой к корзине: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо внести доработки в сайт dveripetli.ru во вложении файл в нем тз если будут вопросы готов все объяснить детальнее и при необходимости визуально показать. Предложения с бюджетом ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад