В целом работа выполнена, но пришлось указывать несколько раз на неточности. А именно: уточнял что шрифты нужно сделать как на макете, блоки поставить ровно и симметрично - то есть то что складывается из мелочей было не первого раза выполнено. На связи исполнитель был постоянно, сроки сдержал (но работа была на 30 минут поэтому на сколько это актуально..) - это плюс, но не очень внимательный к мелочам это минус.