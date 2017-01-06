seocom

Николай seocom

 
47 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bemyslavedarlin
Музафаров 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сайт joomla поправить шапку
Joomla
Отличный заказчик. ТЗ поставлено четко и без воды. Оплата в срок.
В целом работа выполнена, но пришлось указывать несколько раз на неточности. А именно: уточнял что шрифты нужно сделать как на макете, блоки поставить ровно и симметрично - то есть то что складывается из мелочей было не первого раза выполнено. На связи исполнитель был постоянно, сроки сдержал (но работа была на 30 минут поэтому на сколько это актуально..) - это плюс, но не очень внимательный к мелочам это минус.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Joomla - чистка сайта от Вирусов
Joomla
Спасибо Николаю за отличный отзыв! Со своей стороны, хотел бы отметить Николая, как ответственного заказчика, всегда был на связи, отвечал на все вопросы, помогал по мере работ и своих сил.
Репутация у исполнителя безупречная, и он это еще раз доказал Вирусы на сайтах Джумлы и опенкарт были почищены, работа выполнена четко в срок ( что большая редкость для фриланса) Лад гарантию 3 мес - что тоже очень редко. Пока проблем нет - рекомендую!
Ответный отзыв
AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Восстановить сайт Опенкарт (поправить настройки)
Opencart
Хороший заказчик, приятный в общении. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответственный исполнитель. Отзыв специально пишу спустя 2 недели, так как обычно те кто работают только на отзыв, после первого проекта косячить начинают, У Никиты с этим все в порядке. Рекомендую!!
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