Доработать сайт Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки375 просмотров
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Требуется внести правки в сайт на Джумле.

Алгоритм такой 0 вы получаете бекап развертываете его у себя на хосте или у нас на поддомене, вносите правки, проверяем, если все ок заливаете сайт на основной домен.

что требуется:

ссылка на правки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ru_dv7XkvUN58QNm30TVOmGPbuZ1eYLFjLEgPL-4ws/edit#gid=0

делать  зеленые вкладки http://prntscr.com/mwtvtw

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Joomla
5 лет назад
seocom
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад