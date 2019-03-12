Доработать сайт Joomla

Требуется внести правки в сайт на Джумле.

Алгоритм такой 0 вы получаете бекап развертываете его у себя на хосте или у нас на поддомене, вносите правки, проверяем, если все ок заливаете сайт на основной домен.

что требуется:

ссылка на правки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ru_dv7XkvUN58QNm30TVOmGPbuZ1eYLFjLEgPL-4ws/edit#gid=0

делать зеленые вкладки http://prntscr.com/mwtvtw

От Вас

- сроки

- цена

- почта для связи ( тут в личке не удобно общаться)

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