Доработка формы

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки187 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть простенький калькулятор с формой http://test8.cs-studio.com.ua/index.php/ru/kalkulyator .

Нужно:

  • сделать так, чтобы значение ползунка "часы работы" менялось при движении, а не так как сейчас
  • в блоке "стоимость" справа отобразить стоимость заказа
  • написать php-файл отправки данных формы на почту
Код калькулятора предоставлю отдельно
5 лет назад
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
Выбранный исполнитель
robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель. Работа сделана быстро и качественно. Всегда на связи. Однозначно рекомендую.
Четко поставила задачи и предоставила доступы. Даже оплата была выше чем ожидалось. приятно работать с такими заказчиками