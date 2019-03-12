Создать плагин для смс-регистрации на рукописном сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Сейчас регистрация на сайте выглядит так:

http://hordelo.kz/register

Но она не соответствует законодательству и должна выглядеть например так:

https://www.ng.kz/register.php

Т.е. регистрация должна обязательно пройти через смс-подтверждение

5 лет назад
guest_15523933712558
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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