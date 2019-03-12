PHP Скрипт, который на вход получает имя файла картинки и выводит инфу о ней. Как минимум такие данные: Формат, размер изображения width x height, коэффициент сжатия. Можно еще что-то, например тип картинки: фото, клип-арт (если есть ...
Создать плагин для смс-регистрации на рукописном сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас регистрация на сайте выглядит так:
Но она не соответствует законодательству и должна выглядеть например так:
https://www.ng.kz/register.php
Т.е. регистрация должна обязательно пройти через смс-подтверждение
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