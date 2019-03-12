Запуск сайта через wifi

На компьютере стоит локально веб сайт с localhost адресом

Нужно чтобы пользователи подключали свои планшеты к локальной wifi сети или каким тодругим способом могли бы иметь доступ к такому сайту. Как это можно

реализовать? То есть скажем пользователь выбирает нужный wifi и при выборезапускается браузер с сайтом на телефоне у пользователя