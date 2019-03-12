Запуск сайта через wifi

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки122 просмотра
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На компьютере стоит локально веб сайт с localhost адресом

Нужно чтобы пользователи подключали свои планшеты к локальной wifi сети или каким тодругим способом могли бы иметь доступ к такому сайту. Как это можно

реализовать? То есть скажем пользователь выбирает нужный wifi и при выборезапускается браузер с сайтом на телефоне у пользователя

5 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад