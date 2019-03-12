Модернизация стороннего модуля на сайте DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте DLE есть сторонний модуль, который управляет выводом ссылок в одном из блоков на главной странице. В админке модуля в три поля добавляются ID новостей, в результате на главной появляются ссылки на эти новости. 

Админка модуля выглядит так: https://prnt.sc/mvdofy

После смены шаблона (темы сайта) модуль перестал работать, так как изменилась верстка. Также теперь нужно выводить немного иначе информацию в этом блоке.

Код инфы, которая выводится модулем на главную (старая версия верстки): https://prnt.sc/mvwfej

В прикрепленном архиве файл самого модуля из папки /engine/modules (чтобы понимать, что он из себя представляет).

Нужно адаптировать модуль под новую верстку на сайте и к прежним 3-м заполняемым в админке модуля полям прибавить еще одно - четвертое.

5 лет назад
ND2v2
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужна доработка сайта для интернет-магазина на opencart 3.0

    Необходимо доработать небольшие мелочи по сайту dutybeauty.ru :1) Не приходит заказ после онлайн оплаты карты2) Название товара отображается не полностью3) Сделать более красивыми отображение фильтров4) вывести категории на странице в столбец вместе с фильтрами5) Добавить ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо скопировать сайт или сделать максимально приближенным.

    Необходимо скопировать сайт или сделать максимально приближенным.Сайт американский по бьюти индустрии.На нем собраны тысячей мастеров предлогающие услуги в разных областях красоты.На сайте два кабинета один для регистрации клиента другой для мастера.Клиент резервирует услугу онлайн через ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить сайт

    Необходимо настроить правильное отображение на сайте https://sale.guide/, создать личный кабинет, согласовать  функцию получения промокода. Первое что надо сделать: Автор: moskvaminsk05 марта 2019 11:11 добрый деньне работает безопасное соединение, ругается браузер. сайт отображается не корректно. что делать? Отдел технической поддержки хостинга05 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать модуль для Bitrix24

    Требуется разработать модуль для интеграции с сервисом смс-рассылок и облачной Bitrix24  Модуль должен позволять сделать выборку по списку контактов и возможность отправить текстовое сообщение по указанному списку контактов или одиночному контакту  Клиент в модуле смс рассылок в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование сайта на 1с битрикс

    Необходимо отредактировать сайт.  Все очень подробно расписано в ТЗ в файле во вложении.  Сайт сделан на битрикс 24  Здесь опишу вкратце задачи:  1.1  Убрать фильтры слева, растянуть страницу на 100% (Width сейчас 75%) в разделе подкаталогов  1.2 Убрать фильтры слева ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести доработки на сайте Bitrix

    Нужно внести доработки на сайте на Битрикс. Если совсем коротко, то в основном эти доработки касаются исправлений недочетов адаптивной версии сайта ( в мобильных), а также доработки способов и стоимости доставки в корзине. Детальнее всё конечно пришлю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка скрипта опросов (php ajax jquery)

    Скрипт должен выводить на странице опрос в виде вопроса и нескольких вариантов ответов к нему. При голосовании, аяксом подгружается результат голосования. Оформление скрипта с ненавязчивыми эффектами. Подробное описание в прилагаемом файле ТЗ.

    PHPjQueryAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад