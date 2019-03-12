Разработать модуль для Bitrix24

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Требуется разработать модуль для интеграции с сервисом смс-рассылок и облачной Bitrix24 

Модуль должен позволять сделать выборку по списку контактов и возможность отправить текстовое сообщение по указанному списку контактов или одиночному контакту 

Клиент в модуле смс рассылок в B24 должен будет указать свой ключ, полученный в сервисе рассылок. 

API по отправке вида: 

Отправка сообщения (sendSMS) ЗапросGET {URL}/api/v1/sendSms?token={token}&message_id={message_id}&phone={phone}Параметры

  • token string [ваш уникальный api ключ] - обязательное
  • message_id int [ID сообщения] - обязательное
  • phone string [номер телефона] - обязательное
Ответ { "sms_id" : "3213", "status" : "NEW" }
5 лет назад
spivakandrii
Андрей 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад