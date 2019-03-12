1. Авторизация и регистрация пользователя в системе 2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора 3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола ...
Требуется опытный php-программист для нескольких заданий
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Добрый день. Требуется опытный php-программист для выполнения нескольких заданий, чётко понимающий, как работают CMS. Я и сам программлю по чуть-чуть, но не успеваю всё, да и в некоторых вещах опыта не хватает, например, могу сделать через «костыли», но хочется-то по-человечески, поэтому пока не берусь.
Имеется малораспространенная CMS интернет-магазина, так что можно считать самописная. Используемые в CMS технологии: PHP 5.3.3, GD2, Curl, MySQL, Apache, Smarty, чистый JavaScript, JSON, AJAX, JQuery, TinyMCE, возможно что-то ещё упустил. Также используются API Яндекс.карт и Вконтакте (ну думаю с этим можно разобраться быстро, если что).
Задания будут совершенно разные, от простой доработки имеющегося механизма «клонирования» товара, до написания полноценного модуля с нуля с интеграцией в CMS. Например, одно из первых заданий будет написание с нуля функционала оплаты заказов через платёжные терминалы местной компании, со всеми верификациями и т.д. То есть это не банальное подключение Киви или Робокассы.
Вёрстку всю беру на себя, от вас только общее понимание что и как там работает. Можете сами в процессе работы сверстать там чего-нибудь криво-косо под нужды задания, а я уж там потом сам переверстаю как надо. А можете просто мне говорить, что, например, «там-то и там-то необходимо запилить форму ввода данных с такими-то параметрами», ну и т.д.
По каждому заданию от меня обязательно будет чёткое ТЗ + наглядное видео-ТЗ, после которого будем обсуждать стоимость работ и примерные сроки. Первые задания точно будут через безопасные сделки (всю комиссию оплачиваю я), а там посмотрим. От вас требуется структурный подход к программированию. Грамотный код с полноценными комментариями. Отличные знания указанных выше технологий. Я со своей стороны обязуюсь оперативно проверять выполненные задания и оплачивать всё как положено.
После подтверждения ТЗ я высылаю вам архив с CMS и БД, вы всё это ставите себе на локалхост, а потом обратно отправляете мне только исправленные файлы. CMS без проблем ставится на «Open Server 5.2.2», если надо, то дистрибутив у меня есть. Ставил и на Денвер, но там нужны правки в конфигах, уже не помню какие. Если вы хотите работать, например, через Git, то эта штука мне малознакома, в целом я понимаю, как она работает, но много вопросов, а разбираться времени нет.
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