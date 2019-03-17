Создать корректный код Formattin Ukrainian Cyrilli->UTF8 в приложени ив файле //ukrainian и подсказка на статью.. задача: создать корректный код для того чтобы ссылки с укр. символами приобретали нормальный вид utf-8
Парсинг страницы данные которой подгружаются через ajax
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вроде все просто, но на странице https://www.naturum.co.jp/ (скорее всего) имеются javascript ошибки, которые не критичны для браузеров и необходимые данные через ajax подгружаются в блок с id ManyWishItems и ему похожие. phantomjs спотыкается на подобной ошибке
В идеале все это должно работать на стандартном хостинге (еще идеальнее если phantomjs научить обходить не критичные javascript ошибки). По сути в php переменную нужно получить html код страницы с подгруженным ajax данными.
Использование selenium допускается.
- Похожие заказы
- $5Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать скрипт по созданию сводных таблиц. Обязательное требование к исполнителю - хорошо владеть таблицами в Google Docs и уметь писать скрипты для них. Полное ТЗ: [url=https://goo.gl/yeySMh]https://goo.gl/yeySMh[/url] От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Наш сайт: remtorget.ru 1. Любая страница должна нашего сайта иметь scale: от 85, в мобильной и компьютерной версиях, по рейтингу https://developers.google.com 2. Исправить все ошибки нашего сайта, указанные на сайте https://developers.google.com помеченные красным и оранжевым цветом. 3. Не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать простейшее модальное окно, которое будет открывать по клику на ссылку. - модальное окно должно иметь белый не прозрачный фон - крестик для закрытия модального окна - форму для отправки -- Первый инпут: выбор одной из нескольких иконок ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт на Elementor Pro (плагин для Wordpress) Я подключил скрипт для маски ввода номера телефона, на обычных страницах срабатывает нормально https://smartassistance.ru/services/osopo/ Но во всплывашках почему то не пашет. https://smartassistance.ru Помогите решить проблемуВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
хотелось бы уточнить точную цену которую вы возьмете за работу. Можно диапазон цен. Если все будет просто, то XXX. Если будут возникать нюансы, то не более, чем YYY. Вот весь объем работ 1) Доработать компьютерную версию сайта ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайта собранный на конструкторе "ПЛАТФОРМА LP".Сайт надо полностью перенести на wordpress.Чтобы потом могли полностью управлять контентом через wordpress и все заявки пришли на почтуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1820
[b][b]Обязанности:[/b][list][*]Верстка/программирование сайта (после работы дизайнера) [/list] Требования:[/b][list][*] Framework Spring [*] PostgreSQL [*] Vue2/Angular2/React [*]адаптивная вёрстка[*]ВАЖНО: Специалист должен быть с Казани[/list]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный специалист (битриксойд) Необходимо определить и устранить неполадки в работе сайта CMS - Битрикс. Возможно внести требуемые доработки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Более подробно задание обсудим с кандидатами. Пишите ориентировочную стоимость работ. А также несколько ссылок примеров подобных работ на 1с-Битрикс. Доработки. Главное меню. - Привести верхнее меню в единый вид. Сделать так, чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад