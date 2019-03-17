Парсинг страницы данные которой подгружаются через ajax

Вроде все просто, но на странице https://www.naturum.co.jp/ (скорее всего) имеются javascript ошибки, которые не критичны для браузеров и необходимые данные через ajax подгружаются в блок с id ManyWishItems и ему похожие. phantomjs спотыкается на подобной ошибке

В идеале все это должно работать на стандартном хостинге (еще идеальнее если phantomjs научить обходить не критичные javascript ошибки). По сути в php переменную нужно получить html код страницы с подгруженным ajax данными.

Использование selenium допускается.