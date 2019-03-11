Перенос сайта на Wordpress с конструктора

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки11190 просмотров
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Есть сайта собранный на конструкторе "ПЛАТФОРМА LP".Сайт надо полностью перенести на wordpress.Чтобы потом могли полностью управлять контентом через wordpress и все заявки пришли на почту

WordPress
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва