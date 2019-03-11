Нужен простой скрипт для Вордпресс

Нужно сделать прототип микросервиса. Для ускорения процесса на бутстрапе. Есть полное ТЗ, бэкенд пишем сами. Отгрузим PDF с описанием бэкенда, что бы можно было расставить заглушки. Мокапы в приложении. 7 страниц + модальные окна (около 4). При ...