https://runnerclick.com/best-running-shoes-for-women/ ближе к низу страницы есть блочок голосования http://prntscr.com/mwbrxe Задача в постах сделать подобное голосование. Верстку дадим. Использовать минимальное количество подключений файлов (скриптов, библиотек и т.д. ) Цену и сроки — в проект.
Исправление Web of Trust (WOT), с негативного, консультация, работа
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Хотим поработать по этим направлениям:
1. Исправление Web of Trust WOT ресурса, с негативного на положительный
2. Возможность купить технологию
3. Купить подробную консультацию
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