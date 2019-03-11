Подключить оплату на WordPress

Есть новый однастраничный сайт на WordPress, на котором посетитель заполняет одну из трёх форм.

Необходимо после отправки сделать перенаправление на платёжку Яндекса так, чтобы оплата впоследствии как-то привязывалась к данным из формы.

Сайт https://adviceonline.ru. Там в разделе тарифы имеются три формы. Они отправляют данные через contact form. Надо сделать так, чтобы после успешной отправки пользователя перенаправляло на сайт платёжки Яндекса.