Подключить оплату на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Есть новый однастраничный сайт на WordPress, на котором посетитель заполняет одну из трёх форм.  

Необходимо после отправки сделать перенаправление на платёжку Яндекса так, чтобы оплата впоследствии как-то привязывалась к данным из формы.

Сайт https://adviceonline.ru. Там в разделе тарифы имеются три формы. Они отправляют данные через contact form. Надо сделать так, чтобы после успешной отправки пользователя перенаправляло на сайт платёжки Яндекса.  

WordPress
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
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