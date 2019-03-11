Подключить оплату на WordPress

Сайт разработан на Битрекс www.tmhs.ru 1) Добавить разделы новые разделы 2 штуки2) Добавить иконки на главную! 3) Добавить новые проекты в каталог 6 штук 4) Добавить промо банеры в шапку с текстами 5) ...
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Есть новый однастраничный сайт на WordPress, на котором посетитель заполняет одну из трёх форм.
Необходимо после отправки сделать перенаправление на платёжку Яндекса так, чтобы оплата впоследствии как-то привязывалась к данным из формы.
Сайт https://adviceonline.ru. Там в разделе тарифы имеются три формы. Они отправляют данные через contact form. Надо сделать так, чтобы после успешной отправки пользователя перенаправляло на сайт платёжки Яндекса.
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