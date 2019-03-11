Починить отправку файлов

[b]Fatal error[/b]: Uncaught exception 'Exception' with message 'Error: Table 'u0226083_gidro.oc_oct_filter_product_sticker' doesn't exist Error No: 1146 DELETE FROM oc_oct_filter_product_sticker WHERE product_id = '140'' in /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/library/db/mysqli.php:40 Stack trace: #0 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/library/db.php(16): DB\MySQLi->query('DELETE FROM oc_...', Array) #1 /var/www/u0226083/data/www/elektro-privody.ru/system/storage/modification/admin/model/catalog/product.php(396): DB->query('DELETE ...
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Добрый день!
На сайте формы сделаны через php обработчик, есть проблема - на моем сервере не отправляет вложения-файлы.
Нужно решить эту проблему.
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