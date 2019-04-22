Написать бота для телеграмм

Веб-программированиеЗавершен8 заявок203 просмотра
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Здравствуйте, нужен программист для написания бота telegram, языки php,  python

Суть задания это небольшой магазин креативных подарков с оплатой киви(api) и яндекс(api)

5 лет назад
karloskipling
Вася 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
kdudnik
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$44
30 дней
WMZ
Супер исполнитель, пошел на встречу в непростой ситуации, однозначно всем рекомендую
Заказчик хороший но оплату получил не в полном обьеме
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