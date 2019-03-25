Нужно сделать форму сбора email

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки202 просмотра
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Нужно сделать форму сбора email 

На сайт приходит юзер с вот таким гетом site.com/dkjf.php?dkfjskdf=sdalkd3248&source=32487324asdf&dksjf=3248234&lksdf

вводит email в форму и нажимает кнопку Подписаться. Емайл сохраняется в тхт в формате email|source После этого юзера отправляет на страницу site.com/thankyou.php?source=32487324asdf

Срок выполнения задачи: 2 часа максимум.

От вас требуется : форма, подписка, редирект на thank you page. Форма должна нормально выглядеть на десктопе и мобилках.

Оплата WMZ

5 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
goldbranch
Богдан 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Работа выполнена.
Задача была поставлена точно, оплата была совершена вовремя. Заказчик всегда на связи. Рекомендую отличного заказчика к сотрудничеству!