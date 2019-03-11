Мини правки опенкарт

надо сделать миниправки на опенкарт

Оплата поэтапная

пишите сразу сумму и сроки

1. куда то делось меню у нас ( макет прикрепила)

оно наверху и чуть ниже и должно быть на всех страницах

при нажатии на кнопку металопрока - переходим в каталог

новости - на все новости

ну и т.д.

само меню было, но куда то делось

2. убрать дублирование http://mcmetall.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=7

внизу боковое меню

3. баннеры справа на главной ведут на отдельные страницы - там будут только текст и картинки

4. в меню добавить еще вкладку ГОСТы и ТУ

сделать как тут ее http://mc.ru:8080/gost/gost

5.http://mcmetall.ru/85-nerzhaveyuschaya-stal

поправить меню боковое, чтоб текст так не вылазил

6. тут в карточке http://mcmetall.ru/85-nerzhaveyuschaya-stal/213-truby-nerzhavejka/216-truby-nerzhaveyuschie-elektrosvarnye-aisi-pryamougoljnye

чтоб текст в первой вкладке Трубы нерж. электросварные ЭСВ прямоугольные 100х50х2 матовая

был не растянут а в две строки

7. в каждом каталоге как тут

http://mcmetall.ru/67-truby

должен быть ниже текст у каждого свой...

8. вход и регистрация, убрать:

адресная книга, закладки, бонусые баллы, рассылка - пока спрятать потом надо будет