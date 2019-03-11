Мини правки опенкарт

Добрый день, требуется создать на сайте страницы (на основе карты сайта) – выложить текста + написать мета теги (всё делается на движке megagroup.ru). Пишите стоимость!
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надо сделать миниправки на опенкарт
Оплата поэтапная
пишите сразу сумму и сроки
1. куда то делось меню у нас ( макет прикрепила)
оно наверху и чуть ниже и должно быть на всех страницах
при нажатии на кнопку металопрока - переходим в каталог
новости - на все новости
ну и т.д.
само меню было, но куда то делось
2. убрать дублирование http://mcmetall.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=7
внизу боковое меню
3. баннеры справа на главной ведут на отдельные страницы - там будут только текст и картинки
4. в меню добавить еще вкладку ГОСТы и ТУ
сделать как тут ее http://mc.ru:8080/gost/gost
5.http://mcmetall.ru/85-nerzhaveyuschaya-stal
поправить меню боковое, чтоб текст так не вылазил
6. тут в карточке http://mcmetall.ru/85-nerzhaveyuschaya-stal/213-truby-nerzhavejka/216-truby-nerzhaveyuschie-elektrosvarnye-aisi-pryamougoljnye
чтоб текст в первой вкладке Трубы нерж. электросварные ЭСВ прямоугольные 100х50х2 матовая
был не растянут а в две строки
7. в каждом каталоге как тут
должен быть ниже текст у каждого свой...
8. вход и регистрация, убрать:
адресная книга, закладки, бонусые баллы, рассылка - пока спрятать потом надо будет
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