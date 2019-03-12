Настройка сервера (digital ocean) + парсер

Веб-программированиеЗавершен1 заявка187 просмотров
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Нужно написать парсер и выполнение логики на стороне сервера. (т.з лично) 

Поставить phpmyadmin 

Установить сертификат lets encrypt + автопродление 

Работа на сервере в digital ocean. 

5 лет назад
8620250
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$150
4 дня
МАКСИМАЛЬНО рекомендую Олега. Очень быстро вникает в ТЗ, цены адекватные, общение приятное, на выходе работающий продукт без багов в самые кратчайшие сроки, без затягивания и "завтраков". Доволен на 200%
Отличный заказчик! Четко сформулированое ТЗ, минимум уточняющий вопросов. Комуникация почти моментальная. Очень рекомендую Дмитрия. Вот уже будем начинать скоро следующую задачу.