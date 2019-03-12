Настройка сервера (digital ocean) + парсер

Создание копии сайта, важно: 1) Сроки (оч важно) !!! 2) Качество исполнения 3) Потребуются небольшие изменения в разделах каталога (обсуждение) 4) Стоимость. 5) Потребуется определить новую платформу, на что будет натягиваться сайт. Все материалы, готов предоставить в личку для ознакомления Сайт исходник, ...
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Нужно написать парсер и выполнение логики на стороне сервера. (т.з лично)
Поставить phpmyadmin
Установить сертификат lets encrypt + автопродление
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