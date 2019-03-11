Адаптивный шаблон DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Добрый день! Необходимо сделать адаптивный шаблон на DLE(другие cms не рассматриваю) . Новости будут в форме анкет. Поэтому нужен индивидуальный addnews поля в форме заполнения анкеты имя , адрес и т.д. 

5 лет назад
Jagger77
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад