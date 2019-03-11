PHP авторизация в личный кабинет для получения данных

На сайте размещен PHP скрипт для авторизации в личный кабинет, для парсинга данных.

Скрипт выполняется по cron, после авторизации скрипт получает данные и записывает в базу данных.

Все работало, пока не изменился сайт, на котором проходила авторизация.

Сайт изменил протокол на HTTPS и изменилась логика авторизации.

Есть проверки по динамическому Токену.

Если вы имеете опыт написания PHP скриптов для авторизации на сайтах, то это задача для вас.

Что нужно сделать:

1) Нужно доработать PHP скрипт, или написать с нуля.

2) Скрипт должен пройти авторизацию в личный кабинет на сайте, и получить данные.

3) Скрипт должен записать полученные данные в базу данных (данный функционал уже есть, вероятно нужно будет обновить код, с учетом новой работы).

Предполагаемый порядок работы:

1) Вы готовы и уверены в том, что вы выполните задачу.

2) Я высылаю вам Логин и Пароль от личного кабинета.

3) У вас получается зайти в личный кабинет средствами PHP.

4) Я выбираю вас исполнителем и вы выполняете задачу.

5) После выполнения задачи я оплачиваю вашу работу.

Готов выслушать ваши условия работы.