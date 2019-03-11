Сайт для Ватаным Татарстан

$1820
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Обязанности:

  • Верстка/программирование сайта (после работы дизайнера)
Требования:

  • Framework Spring
  • PostgreSQL
  • Vue2/Angular2/React
  • адаптивная вёрстка
  • ВАЖНО: Специалист должен быть с Казани
5 лет назад
Fenix_One
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад