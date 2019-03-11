Сайт для Ватаным Татарстан

Требуется опытный специалист (битриксойд) Необходимо определить и устранить неполадки в работе сайта CMS - Битрикс. Возможно внести требуемые доработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Требования:
- Framework Spring
- PostgreSQL
- Vue2/Angular2/React
- адаптивная вёрстка
- ВАЖНО: Специалист должен быть с Казани
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