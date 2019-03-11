Интерактивная карта Яндекс – решить проблему

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть Интерактивная карта Яндекс – tko.upravdommo.ru 

Есть проблема – при приближении карты некоторые метки (которые объединены в кластер) просто исчезают (пропадают), т.е. вместо того чтобы кластер распался на отдельные метки при приближении карты, он просто исчезает. Если карту опыть отдалить, то метки объединенные в кластеры опять появляются. 

Задача найти проблему (ошибку) и ее устранить. 

Стоимость по договоренности.

5 лет назад
KilimnikArtem
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
5 лет назад
$53
21 день
WMZ
Отвратительный исполнитель. Работу не сделал. Кормил завтраками, сорвал сроки, в итоге вообще толком работу не сделал что просил. Не понятно чем занимался. Взял предоплату, деньги не вернул! В общении отвратителен, диктует свои условию. И даже не читает что ему пишут. Кому интересно могу предоставить переписку с данным недоисполнителем. Не рекомендую с ним вообще работать! Только зря время потеряете и нервы. Предложил ему вариант вернуть деньги и я не ставлю минус, в итоге начал писать не понятно что, какую-то чушь. Не рекомендую !
Заказчика здесь не будет больше, могу спорить с кем угодно. "Торпеда"! А я не распознал, все молодость и задор теряют. Вот, почти оправдываюсь. Штатные средства обнаружения не увидели, поэтому получил "красненькое". Сильное ранение. И пойду в док. Отлежусь, посмотрим. Ему нужно было удовлетворить своё желание кому-то в лицо ударить. Ну, и попробовать что-нибудь украсть. Украл. Теперь будет жить с этой памятью весь остаток жизни. И будет жить этим, сколько отпущено. Память об ошибках в начале пути часто мешает жить всё оставшееся время. А времени у всех мало. Кому-то захотелось крови, а кто-то кого-то спас, или не наступил, или не украл.