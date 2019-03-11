Интерактивная карта Яндекс – решить проблему

Заказчика здесь не будет больше, могу спорить с кем угодно. "Торпеда"! А я не распознал, все молодость и задор теряют. Вот, почти оправдываюсь. Штатные средства обнаружения не увидели, поэтому получил "красненькое". Сильное ранение. И пойду в док. Отлежусь, посмотрим. Ему нужно было удовлетворить своё желание кому-то в лицо ударить. Ну, и попробовать что-нибудь украсть. Украл. Теперь будет жить с этой памятью весь остаток жизни. И будет жить этим, сколько отпущено. Память об ошибках в начале пути часто мешает жить всё оставшееся время. А времени у всех мало. Кому-то захотелось крови, а кто-то кого-то спас, или не наступил, или не украл.