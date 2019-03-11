Доработки сайта на 1с-Битрикс.

Более подробно задание обсудим с кандидатами.

Пишите ориентировочную стоимость работ. А также несколько ссылок примеров подобных работ на 1с-Битрикс.

Доработки.

Главное меню.

- Привести верхнее меню в единый вид. Сделать так, чтобы точки не отображались на экранах шириной 1920px.

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Карточка товара.

Её нужно делать с нуля.

- Кнопка "Распечатать" – выводить pdf файл с выбранной комплектацией.

Сами PDF, можно загружать готовые в админке (4 шт в соответствии с

комплектацией).

- Кнопка "Рассчитать кредит" – пока заглушка.

- Чекбоксы (комплектации) – все делаем через свойства. К примеру, делать

свойства у которых, для товара, выбираются варианты в админке (отдельные

инфоблоки) и выводить их с ценой. Их будет больше (еще окна, двери,

кровля и т.п.), а их возможные варианты выставляются из списка опций в

админке. На странице отмеченные опции суммируются и добавляются в

заявку.

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Каталог.

- Доделать комплектации, согласно этому пояснению: "Комплектации – это наборы опций

(как пакеты при продаже авто в салонах). Какие опции входят в заводские

комплектации, также должно настраиваться в админке. Причем, в разных

категориях товаров это разные опции. То есть комплектация "Оптимальная"

для бань и для хозблоков – не один и тот же набор. На данной странице

при выборе комплектации визуально меняется только цена у проектов.

- По клику на "В чем разница?" должно показываться попап-окно с таблицей

Только будет заголовок: Комплектация: "Практичная / Базовая / Оптимальная / Премиум" и список включенных опций"

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Примеры работ.

- вернуть переключатель на место между "На карте" и "Списком".

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Отзывы.

- В развернутом блоке ниже текста повторяются фотографии, они там не нужны.

- Блок "Оставьте свой отзыв" – шрифты и размеры элементов привести в

соответствие с макетом. А также шаблон ввода номера телефона.

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Общее

- Сделать основной цвет фона страниц по сайту #f7f7f7. Кроме тех, где он

разноплановый или страница на всю ширину экрана (главная, примеры работ,

контакты).

- выбор города. Починить стили. Вернуть вид соответствующий макету.

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Главная страница

- Размеры блоков в Популярных предложениях не по макету. Привести в правильный вид.