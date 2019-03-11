Доработки сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Требуется опытный специалист (битриксойд)

Необходимо определить и устранить неполадки в работе сайта

CMS - Битрикс.

Возможно внести требуемые доработки.

5 лет назад
klepikov-aleksey
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад