Доработка сайта в AdobeMuse.

хотелось бы уточнить точную цену которую вы возьмете за работу. Можно диапазон цен. Если все будет просто, то XXX. Если будут возникать нюансы, то не более, чем YYY.

Вот весь объем работ

1) Доработать компьютерную версию сайта так, чтоб она попадала в зеленую зону гугла на страницах:

https://itehrem.by/

https://itehrem.by/remont-telefonov.html

https://itehrem.by/remont-samsung.html

https://itehrem.by/remont-xiaomi.html

https://itehrem.by/remont-sony.html

и втором лендосе:

https://tehrembook.by/

2) Редизайн мобильной версии на тех же страницах (на компьютерной менять в дизайне ничего не нужно) и так же вывести в зеленую зону.

Пример дизайна, который нам понравился: https://applejam.by/

3) Сделать интеграцию с Битрикс 24.