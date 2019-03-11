Запрограммировать сайт бд, javascript, php

1. Авторизация и регистрация пользователя в системе

2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора

3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола стол получает идентификатор и переносится в статистику, начинает заполнятся новый стол.

4. Запрограммировать расчет выигравшего по формуле

Никакой раздачи карт, ничего такого программировать не нужно.

макет есть