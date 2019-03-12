Интерграция телефонии Asterisk и crm системы Onebox

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Добрый день.

Нужно интегрировать Asterisk и crm системы Onebox ( crm-onebox.com ), чтобы можно было звонить из под crm.

Никакой подробной документации от разработчиков crm нем. В настройках есть пункт интеграция с астериск, при вводе всех портов и прочее нечего не происходит.  (доступ к астериску по статическому айпи есть)

5 лет назад
ILSHA
29 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад