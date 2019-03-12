Интерграция телефонии Asterisk и crm системы Onebox

Добрый день.

Нужно интегрировать Asterisk и crm системы Onebox ( crm-onebox.com ), чтобы можно было звонить из под crm.

Никакой подробной документации от разработчиков crm нем. В настройках есть пункт интеграция с астериск, при вводе всех портов и прочее нечего не происходит. (доступ к астериску по статическому айпи есть)