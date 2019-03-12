Разработка скрипта опросов (php ajax jquery)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Скрипт должен выводить на странице опрос в виде вопроса и нескольких вариантов ответов к нему.

При голосовании, аяксом подгружается результат голосования.

Оформление скрипта с ненавязчивыми эффектами.

Подробное описание в прилагаемом файле ТЗ.

PHPjQueryAjax
5 лет назад
petr_sunhome
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад