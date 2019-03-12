Нужно настроить на OSTORE ЧПУ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте  на платформе OSTORE надо настроить нормальные url 

5 лет назад
srs_studio
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад