Настроить сайт

Требуется разработать модуль для интеграции с сервисом смс-рассылок и облачной Bitrix24 Модуль должен позволять сделать выборку по списку контактов и возможность отправить текстовое сообщение по указанному списку контактов или одиночному контакту Клиент в модуле смс рассылок в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить правильное отображение на сайте https://sale.guide/, создать личный кабинет, согласовать функцию получения промокода.
Первое что надо сделать:
Автор: moskvaminsk05 марта 2019 11:11
добрый деньне работает безопасное соединение, ругается браузер. сайт отображается не корректно.
что делать?
Отдел технической поддержки хостинга05 марта 2019 11:30
Здравствуйте!Сертификат для вашего домена установлен корректно:
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=sale.guideУведомление о не полностью защищенном соединении а также некорректное отображение сайта возникает при наличии смешанного содержимого в скриптах сайта, так как на странице имеется часть контента, загружаемого по протоколу http.
В скриптах вашего сайта или в базе данных явно прописаны ссылки на http://. Для решения проблемы необходимо заменить все http-ссылки на https.
Специалисты компании REG.RU не осуществляют корректировки скриптов клиентских сайтов.
Рекомендуем обратиться к разработчикам вашего сайта или осуществить данные действия самостоятельно.
Посмотреть скрипты, загружаемые по небезопасному протоколу а также блокируемые браузером скрипты и страницы вы можете посмотреть в консоли разработчика браузера (f12).
Также мы дополнительно собрали информацию по данному вопросу, которая может быть вам полезна:
https://www.reg.ru/support/ssl-sertifikaty/ustanovka-ssl-sertifikata/eta-stranitsa-soderzhit-drugie-resursy-kotorye-ne-yavlyayutsya-bezopasnymihttps://developer.mozilla.org/ru/docs/Security/MixedContent/FixMixedContenthttps://developer.mozilla.org/ru/docs/Security/MixedContent
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