Нужен программист на джумле для внесения правок на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Приветствую всем! Есть сайт на джумле с натянутой версткой, но часть функционала не интегрирован с cms, тупо html. 

сайт dental.di-project.ru/ 

ТЗ – в следующим. сайт сейчас за исключением шапки, подвала, почти весь на чистом html, нужно сделать так чтобы все работало через компоненты и модули К2

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва