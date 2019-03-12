Нужен программист на джумле для внесения правок на сайте

Приветствую всем! Есть сайт на джумле с натянутой версткой, но часть функционала не интегрирован с cms, тупо html.

сайт dental.di-project.ru/

ТЗ – в следующим. сайт сейчас за исключением шапки, подвала, почти весь на чистом html, нужно сделать так чтобы все работало через компоненты и модули К2