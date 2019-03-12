Пул задач на Laravel 5 + Angular 1

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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PHP-разработчика на Laravel, Angular  на разовый проект    

Опыт работы с php5.6-7        

Хороший опыт работы с Laravel,  Angular   

Понимание css3 и умение верстать из psd.        

Mysql  понимание тригеров, хранимых процедур. Умение оптимизировать запросы.        

Код в git на gitlab. ТЗ готово  

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Заранее спасибо

LaravelAngular
5 лет назад
dox
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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