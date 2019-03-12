Пул задач на Laravel 5 + Angular 1

Есть на входе скрипта Большая HTML статья с какой-то структурой, которая может быть задана тегами H1- H6. Нужно автоматически генерировать для нее блок-содержание с якорными ссылками, как часто привыкли делать в блогах: https://webcomplex.com.ua/osnovy-html4/urok-3-html-ssylki-yakorya-i-yakornye-ssylki.html Функция имеется, но не поддерживает ...
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PHP-разработчика на Laravel, Angular на разовый проект
Опыт работы с php5.6-7
Хороший опыт работы с Laravel, Angular
Понимание css3 и умение верстать из psd.
Mysql понимание тригеров, хранимых процедур. Умение оптимизировать запросы.
Код в git на gitlab. ТЗ готово
Антибот, начать ответ со слова "Laravel"
Заранее спасибо
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