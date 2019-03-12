Написать мета-теги на посадочные страницы для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Нужно прописать метатеги ( title, description, h1) на посадочные страницы

Релевантные запросы к каждой посадочной смотрим через вордстат.

https://docs.google.com/document/d/1YnPoqj63K28K0tMAbHn2KKHu8SC44uhXHbmtGmqp_Z0/edit?usp=sharing

тех. требования по написанию мегатегов

https://docs.google.com/document/d/1iemLWPq1DnzZndSrqCJnvSvOECc7Y6eqebJ5iuhVIOg/edit?usp=sharing

5 лет назад
Fleksa
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад