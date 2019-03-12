Здравствуйте, есть задание по wordpress или php - возможно и туда и туда его отнести. Пишите, если вы хорошо разбираетесь в этом. Задание не сложное.
OpenCart 2.3: настройка Simple и Почта РФ + адаптацию сайта под 768px
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧИ
1) Для корзины Simple на http://rv.tsybulkin.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout
нужно настроить наборы полей для каждого вида доставки и донастроить сами способы.
а) Доставка курьером в пределах МКАД
Поля: Имя, Телефон*, e-mail, адрес
Цена: фикс - 500 р.
б) Самовывоз из магазина в Москве
Поля: Имя, Телефон*, e-mail
Цена: фикс - бесплатно
в) Самовывоз из магазина в Королеве
Поля: Имя, Телефон*, e-mail
Цена: фикс - бесплатно
г) Самовывоз из пункта выдачи Boxberry
Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область, город
Цена и сроки: подгружается модулем
д) Почтой России по России (внутренние отправления)
Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область*, город*, индекс, адрес*
Цена и сроки: подгружается модулем
Тариф "Посылка" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/106
Варианты:
- Посылка стандарт
- Посылка стандарт с объявленной ценностью
- Посылка стандарт с объявленной ценностью и наложенным платежом
- Посылка экспресс
- Посылка экспресс с объявленной ценностью
- Посылка экспресс с объявленной ценностью и наложенным платежом
- Посылка курьер EMS
- Посылка курьер EMS с объявленной ценностью
- Посылка курьер EMS с объявленной ценностью и наложенным платежом
- Посылка 1 класса
- Посылка 1 класса с объявленной ценностью
- Посылка 1 класса с объявленной ценностью и наложенным платежом
К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.
Тариф "ЕМS отправления" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/108
Варианты:
- EMS
- EMS с объявленной ценностью
К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.
е) Почтой России по Миру
Поля: Имя, Телефон*, e-mail, Страна*, область/регион, город*, индекс, адрес*
Цена и сроки: подгружается модулем
Тариф - Отправления с товарными вложениями - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/207
Варианты:
- Посылка обыкновенная
- Посылка с объявленной ценностью
- EMS обыкновенное
2) Для корзины Simple можно ли исправить ошибку. При выборе доставки через Boxberry и клике на "выбрать пункт выдачи на карте," карта во всплывающем окне не догружается - http://joxi.ru/nAyJlgtYO0GkrZ
3) Для корзины Simple установить название блоков - http://joxi.ru/J2bBdQcXPERP26
4) Для всего сайта. Предложить решение по корректировке адаптивности сайта для ширины экрана 768px. Сейчас при ней сайт местами кривой.
Скрин главной для примера - https://yadi.sk/d/727OOxqHCWdohw
МАТЕРИАЛЫ
Макеты в jpg:
– для desktop – http://tsybulkin.ru/rv/05/
– для mob – http://tsybulkin.ru/rv/m
Есть макет в Figma
ОБРАЩАТЬСЯ прошу только сюда или по контактам в профиле!!
ПРОШУ цены по пунктам и общую, сроки, этапы оплаты.
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