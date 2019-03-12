OpenCart 2.3: настройка Simple и Почта РФ + адаптацию сайта под 768px

ЗАДАЧИ

1) Для корзины Simple на http://rv.tsybulkin.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout

нужно настроить наборы полей для каждого вида доставки и донастроить сами способы.

а) Доставка курьером в пределах МКАД

Поля: Имя, Телефон*, e-mail, адрес

Цена: фикс - 500 р.

б) Самовывоз из магазина в Москве

Поля: Имя, Телефон*, e-mail

Цена: фикс - бесплатно

в) Самовывоз из магазина в Королеве

Поля: Имя, Телефон*, e-mail

Цена: фикс - бесплатно

г) Самовывоз из пункта выдачи Boxberry

Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область, город

Цена и сроки: подгружается модулем

д) Почтой России по России (внутренние отправления)

Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область*, город*, индекс, адрес*

Цена и сроки: подгружается модулем

Тариф "Посылка" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/106

Варианты:

- Посылка стандарт

- Посылка стандарт с объявленной ценностью

- Посылка стандарт с объявленной ценностью и наложенным платежом

- Посылка экспресс

- Посылка экспресс с объявленной ценностью

- Посылка экспресс с объявленной ценностью и наложенным платежом

- Посылка курьер EMS

- Посылка курьер EMS с объявленной ценностью

- Посылка курьер EMS с объявленной ценностью и наложенным платежом

- Посылка 1 класса

- Посылка 1 класса с объявленной ценностью

- Посылка 1 класса с объявленной ценностью и наложенным платежом

К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.

Тариф "ЕМS отправления" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/108

Варианты:

- EMS

- EMS с объявленной ценностью

К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.

е) Почтой России по Миру

Поля: Имя, Телефон*, e-mail, Страна*, область/регион, город*, индекс, адрес*

Цена и сроки: подгружается модулем

Тариф - Отправления с товарными вложениями - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/207

Варианты:

- Посылка обыкновенная

- Посылка с объявленной ценностью

- EMS обыкновенное

2) Для корзины Simple можно ли исправить ошибку. При выборе доставки через Boxberry и клике на "выбрать пункт выдачи на карте," карта во всплывающем окне не догружается - http://joxi.ru/nAyJlgtYO0GkrZ

3) Для корзины Simple установить название блоков - http://joxi.ru/J2bBdQcXPERP26

4) Для всего сайта. Предложить решение по корректировке адаптивности сайта для ширины экрана 768px. Сейчас при ней сайт местами кривой.

Скрин главной для примера - https://yadi.sk/d/727OOxqHCWdohw

МАТЕРИАЛЫ

Макеты в jpg:

– для desktop – http://tsybulkin.ru/rv/05/

– для mob – http://tsybulkin.ru/rv/m

Есть макет в Figma

ОБРАЩАТЬСЯ прошу только сюда или по контактам в профиле!!

ПРОШУ цены по пунктам и общую, сроки, этапы оплаты.

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