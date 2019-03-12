OpenCart 2.3: настройка Simple и Почта РФ + адаптацию сайта под 768px

$45
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ЗАДАЧИ 

1) Для корзины Simple на http://rv.tsybulkin.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout

нужно настроить наборы полей для каждого вида доставки и донастроить сами способы.

        а) Доставка курьером в пределах МКАД 

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail, адрес

             Цена: фикс - 500 р.

        б) Самовывоз из магазина в Москве

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail

             Цена: фикс -  бесплатно 

        в) Самовывоз из магазина в Королеве 

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail

             Цена: фикс -  бесплатно 

        г) Самовывоз из пункта выдачи Boxberry

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область, город         

             Цена и сроки: подгружается модулем    

        д) Почтой России по России (внутренние отправления)

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail, область*, город*, индекс, адрес*          

             Цена и сроки: подгружается модулем  

             Тариф "Посылка" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/106 

             Варианты:

               - Посылка стандарт

               - Посылка стандарт с объявленной ценностью

               - Посылка стандарт с объявленной ценностью и наложенным платежом

               - Посылка экспресс

               - Посылка экспресс с объявленной ценностью

               - Посылка экспресс с объявленной ценностью и наложенным платежом

               - Посылка курьер EMS

               - Посылка курьер EMS с объявленной ценностью

               - Посылка курьер EMS с объявленной ценностью и наложенным платежом

               - Посылка 1 класса

               - Посылка 1 класса с объявленной ценностью

               - Посылка 1 класса с объявленной ценностью и наложенным платежом

              К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.

 

             Тариф "ЕМS отправления" - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/108

             Варианты:

               -  EMS

               -  EMS с объявленной ценностью

             К стоимости нужно прибавить упаковку по фиксированной стоимости 100р.

                                                                                                 

        е) Почтой России по Миру

             Поля: Имя, Телефон*, e-mail, Страна*, область/регион, город*, индекс, адрес*        

             Цена и сроки: подгружается модулем   

             Тариф - Отправления с товарными вложениями - https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/207

             Варианты:

               -  Посылка обыкновенная

               -  Посылка с объявленной ценностью

               -  EMS обыкновенное

2) Для корзины Simple можно ли исправить ошибку. При выборе доставки через Boxberry и клике на "выбрать пункт выдачи на карте," карта во всплывающем окне не догружается - http://joxi.ru/nAyJlgtYO0GkrZ

3) Для корзины Simple установить название блоков - http://joxi.ru/J2bBdQcXPERP26

4) Для всего сайта. Предложить решение по корректировке адаптивности сайта для ширины экрана 768px. Сейчас при ней сайт местами кривой.

Скрин главной для примера -  https://yadi.sk/d/727OOxqHCWdohw 

МАТЕРИАЛЫ

Макеты в jpg: 

– для desktop – http://tsybulkin.ru/rv/05/ 

– для mob – http://tsybulkin.ru/rv/m 

Есть макет в Figma  

ОБРАЩАТЬСЯ прошу только сюда или по контактам в профиле!!

ПРОШУ цены по пунктам и общую, сроки, этапы оплаты.  

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OpenCart
5 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов