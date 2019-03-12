Xml интеграция на сайт интернет магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Сайт BagNow ru 

Система управления – ShopCMS 

Нужна интеграция 4 файлов от разных поставщиков.  

Сложность заключается в том, что на сайт можно импортировать только файлы формата CSV. ХML файлы разработаны для площадки Яндекс.Маркет.  

Бюджет обсуждается.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва