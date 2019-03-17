Вакансия програмист Joomla и OpenCart 30 000 руб. (Удаленно)

$480
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка204 просмотра
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Ищу програмиста с хорошим знанием CMS Joomla и OpenCart 

Форма работы - удаленно  

Требуемый опыт работы: от 1 года

занятость 5-8 часов в день в зависимости от вашего уровня и времени выполнения задач

Обязанности:

реализация ТЗ на разработку сайта;

верстка из PSD макета 

доработка существующего шаблона

внесение правок в готовый сайт

Интеграция и доработка модулей и плагинов;

Требования:

ответсвенность

пунктуальность ( очень важно четко в срок сдавать все работы)

инициативность ( если считаете что в тз что то не правильно - всегда рад буду услышать от вас предложения по улучшению)

Хорошее знание PHP, JavaScript,  HTML, MySQL, CSS, ну исамих CMS само собой  Joomla и OpenCart

Опыт в создании сайтов на Joomla и OpenCart

Опыт работы по  адаптиву сайтов (кроссбраузерной верстки), включая HTML5/CSS3, Bootstrap,)

Наличие не менее 3х проектов в онлайне, в разработке которых вы принимали участие;

Опыт работы с системой учета рабочего времени Битрикс 24 ( все задачи обсуждаем там) если не работал не сложно научитесь

Условия:

Работа строго с 9 до 22 по московскому времени промежуток выбираете сами, но связи нужно быть ежедневно для обсуждения текучки или выполнения срочных правок

Интересная, творческая работа

Своевременная выплата ЗП ( любыми удобными способами)

я лояльный начальник, всегда иду на встречу, в команде у меня в том числе с серча работает 5 человек  уже более 8 лет, взаимопонимание полное.

Буду рад сотрудничеству с приятным в общении програмистом.

Оплата

30 000 руб. в мес.

первый месяц будет испытательный срок, с  оплатой 15 000 р.( если задачи все будете выполнять быстро и качественно, то срок может закончится через 2 недели)

форма оплаты перевод на карту (Тиньков, ВТБ, Альфа, Сбер) или ЯД, Вебмани

контакты для связи (писать на почту строго)

zveno77 (ГАФ) gmail.com

телефон 8926 84 98144

Павел.

OpenCartJoomla
5 лет назад
seocom
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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