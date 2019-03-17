Здравствуйте. Нужно написать плагин на wp для реализации такой задачи: необходимо организовать конкурс, где участники (уч.) должны решить ряд заданий одно за другим, строго по порядку, участник не может видеть следующее, и не может приступить ...
Вакансия програмист Joomla и OpenCart 30 000 руб. (Удаленно)
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Ищу програмиста с хорошим знанием CMS Joomla и OpenCart
Форма работы - удаленно
Требуемый опыт работы: от 1 года
занятость 5-8 часов в день в зависимости от вашего уровня и времени выполнения задач
Обязанности:
реализация ТЗ на разработку сайта;
верстка из PSD макета
доработка существующего шаблона
внесение правок в готовый сайт
Интеграция и доработка модулей и плагинов;
Требования:
ответсвенность
пунктуальность ( очень важно четко в срок сдавать все работы)
инициативность ( если считаете что в тз что то не правильно - всегда рад буду услышать от вас предложения по улучшению)
Хорошее знание PHP, JavaScript, HTML, MySQL, CSS, ну исамих CMS само собой Joomla и OpenCart
Опыт в создании сайтов на Joomla и OpenCart
Опыт работы по адаптиву сайтов (кроссбраузерной верстки), включая HTML5/CSS3, Bootstrap,)
Наличие не менее 3х проектов в онлайне, в разработке которых вы принимали участие;
Опыт работы с системой учета рабочего времени Битрикс 24 ( все задачи обсуждаем там) если не работал не сложно научитесь
Условия:
Работа строго с 9 до 22 по московскому времени промежуток выбираете сами, но связи нужно быть ежедневно для обсуждения текучки или выполнения срочных правок
Интересная, творческая работа
Своевременная выплата ЗП ( любыми удобными способами)
я лояльный начальник, всегда иду на встречу, в команде у меня в том числе с серча работает 5 человек уже более 8 лет, взаимопонимание полное.
Буду рад сотрудничеству с приятным в общении програмистом.
Оплата
30 000 руб. в мес.
первый месяц будет испытательный срок, с оплатой 15 000 р.( если задачи все будете выполнять быстро и качественно, то срок может закончится через 2 недели)
форма оплаты перевод на карту (Тиньков, ВТБ, Альфа, Сбер) или ЯД, Вебмани
контакты для связи (писать на почту строго)
zveno77 (ГАФ) gmail.com
телефон 8926 84 98144
Павел.
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