Есть информационный сайт со статьями на Drupal 7, первый запрос после очистки кэша стал выполняться 90-120 секунд, потом все работает хорошо. Нужно разобраться почему это происходит и исправить. Executed 1187 queries in 701.72 ms. Queries exceeding ...
Joomla доработать сайт ( технические настройки)
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Сайт на джумле 3....
Коротко пишу что нужно сделать ( читать от низа)
15 "добавить фон у блока отзывы
создать шаблон с этим кодом ""отзыв видео с фоном""" http://prntscr.com/mxab5v
14 Поправить верхнее меню "не работает в адаптиве и тили исправить
13 "Создать модуль частые вопросы вид как тут
https://levvar.ru/voprosy-i-otvety " http://prntscr.com/mx4sal
12 Добавить кнопку плавной прокрутки вверх станицы http://prntscr.com/mx178i
11/ "Добавить хлебные крошки.
Важно крайняя крошка не должна быть ссылкой на саму себя
пример http://shopmat.ru/suhie-smesi/kley-dlya-199 "
10. "В шапку добавить дни работы http://prntscr.com/mx12u6
добавить с лева от почты ссылку на вотсап -
WhatsApp"
9. Все шрифты сделать в одном стиле Arial Narrow (по всему сайту)
7. "Сделать вид блога https://www.seocom.ru/blog/?start=10 как тут
http://likiweb.ru/blog?start=4
Рейтинг, просмотры, звезды если не получится вывеси можно не делать"
6. убрать из шаблона ссылки на соц сети после контента http://prntscr.com/mw6gmd
5 "удалить дубль страницы https://www.seocom.ru/blog/?start=10
если добавляем к урлу какойто символ что бы ответ был 404 или 301 редирект на страницу /blog/"
4. Удалить дубль карты сайта https://www.seocom.ru/sitemap/?activeSlideIdx=1
3. поправить урлы вида www.seocom.ru/./ http://prntscr.com/mw5nkf
2 Настроить обработку заголовка If-Modified-Since http://prntscr.com/mw5jxz
1. убрать дбули в url в заглавных буквах http://prntscr.com/mw5ido
ссылка на файл с полным тз ( скачка с облака майл) http://bit.ly/2TKe8S7
или этот же файл во вложении
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