Joomla доработать сайт ( технические настройки)

$30
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка247 просмотров
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Сайт на джумле 3....

Коротко пишу что нужно сделать ( читать от низа)

15 "добавить  фон у блока отзывы 

создать шаблон с этим кодом ""отзыв видео с фоном""" http://prntscr.com/mxab5v

14 Поправить верхнее меню "не работает в адаптиве и тили исправить

13 "Создать модуль частые вопросы вид как тут

https://levvar.ru/voprosy-i-otvety   " http://prntscr.com/mx4sal

12 Добавить кнопку плавной прокрутки вверх станицы  http://prntscr.com/mx178i

11/ "Добавить хлебные крошки.

Важно крайняя крошка не должна быть ссылкой на саму себя

пример  http://shopmat.ru/suhie-smesi/kley-dlya-199

10. "В шапку добавить дни работы http://prntscr.com/mx12u6

добавить с лева от почты ссылку на вотсап -

WhatsApp" 

9. Все шрифты сделать в одном стиле Arial Narrow (по всему сайту) 

 

7. "Сделать вид блога https://www.seocom.ru/blog/?start=10  как тут

http://likiweb.ru/blog?start=4

Рейтинг, просмотры, звезды если не получится вывеси можно не делать" 

6.  убрать из шаблона ссылки на соц сети  после контента http://prntscr.com/mw6gmd

5 "удалить дубль страницы https://www.seocom.ru/blog/?start=10

если добавляем к урлу какойто символ что бы ответ был 404 или 301 редирект на страницу  /blog/" 

4. Удалить дубль карты сайта https://www.seocom.ru/sitemap/?activeSlideIdx=1 

3. поправить урлы вида www.seocom.ru/./ http://prntscr.com/mw5nkf

2 Настроить обработку заголовка If-Modified-Since http://prntscr.com/mw5jxz

1. убрать дбули в url в заглавных буквах http://prntscr.com/mw5ido

ссылка на файл с полным тз ( скачка с облака майл) http://bit.ly/2TKe8S7

или этот же файл во вложении

Joomla
5 лет назад
domsfishkoi
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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