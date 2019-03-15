Joomla доработать сайт ( технические настройки)

Сайт на джумле 3....

Коротко пишу что нужно сделать ( читать от низа)

15 "добавить фон у блока отзывы

создать шаблон с этим кодом ""отзыв видео с фоном""" http://prntscr.com/mxab5v

14 Поправить верхнее меню "не работает в адаптиве и тили исправить

13 "Создать модуль частые вопросы вид как тут

https://levvar.ru/voprosy-i-otvety " http://prntscr.com/mx4sal

12 Добавить кнопку плавной прокрутки вверх станицы http://prntscr.com/mx178i

11/ "Добавить хлебные крошки.

Важно крайняя крошка не должна быть ссылкой на саму себя

пример http://shopmat.ru/suhie-smesi/kley-dlya-199 "

10. "В шапку добавить дни работы http://prntscr.com/mx12u6

добавить с лева от почты ссылку на вотсап -

WhatsApp"

9. Все шрифты сделать в одном стиле Arial Narrow (по всему сайту)

7. "Сделать вид блога https://www.seocom.ru/blog/?start=10 как тут

http://likiweb.ru/blog?start=4

Рейтинг, просмотры, звезды если не получится вывеси можно не делать"

6. убрать из шаблона ссылки на соц сети после контента http://prntscr.com/mw6gmd

5 "удалить дубль страницы https://www.seocom.ru/blog/?start=10

если добавляем к урлу какойто символ что бы ответ был 404 или 301 редирект на страницу /blog/"

4. Удалить дубль карты сайта https://www.seocom.ru/sitemap/?activeSlideIdx=1

3. поправить урлы вида www.seocom.ru/./ http://prntscr.com/mw5nkf

2 Настроить обработку заголовка If-Modified-Since http://prntscr.com/mw5jxz

1. убрать дбули в url в заглавных буквах http://prntscr.com/mw5ido

ссылка на файл с полным тз ( скачка с облака майл) http://bit.ly/2TKe8S7

или этот же файл во вложении