Вордпресс доска объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок166 просмотров
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Всем доброго времени суток.

стоит задача собрать не большую доску объявлений. Специфика узкая по продажи медицинского оборудования в РФ и СНГ. Можно использовать тему https://themeforest.net/item/trade-modern-classified-ads-wordpress-theme/20353321?ref=Skibinskiy

Только слегка ее переработать. Главное чтобы функционал работал.

Как пример функционала bimedis.ru

Прошу указать стоимость и сроки реализации. Студии прошу не беспокоить так как работать буду только с частным специалистом.

Пред оплаты не будет. Возможно поэтапная оплата по мере выполнения.

5 лет назад
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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