Вордпресс доска объявлений

Всем доброго времени суток.

стоит задача собрать не большую доску объявлений. Специфика узкая по продажи медицинского оборудования в РФ и СНГ. Можно использовать тему https://themeforest.net/item/trade-modern-classified-ads-wordpress-theme/20353321?ref=Skibinskiy

Только слегка ее переработать. Главное чтобы функционал работал.

Как пример функционала bimedis.ru

Прошу указать стоимость и сроки реализации. Студии прошу не беспокоить так как работать буду только с частным специалистом.

Пред оплаты не будет. Возможно поэтапная оплата по мере выполнения.