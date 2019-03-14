Доработка функционала сайта на ModX Evolution

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для постоянного взаимодействия (актуально как Evo так и Revo).
Кратко по задаче (Evo): https://drive.google.com/file/d/1abBw7t2MNyh5Zwl9LGG68nkEcEk6Ohzk/view
- цена, сроки?
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