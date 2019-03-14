Всем привет. Нужен Битрикс программист с адекватными ценами. Не студия а частный специалист который сможет сделать сайт, вносить доработки по

битриксу. Сразу говорю что пред оплаты нету, если крупный проект

возможна оплата поэтапно по мере выполнения. Часть сделали оплатил, еще

часть еще оплатил и так далее. Пишите ваш скап или телеграмм. У меня

есть 2 задачи. Одна верстка магазина по макетам, а другая доработка

действующего сайта.