Создать плагин (модуль) для CMS Joomla

Необходимо создать плагин для сайта на Джумле для заказа печатей и штампов.

Плагин должен встраиваться в любую страницу сайта (например шорткодом, но не обязательно). Отправка писем на почту центра и на почту клиента ( примеры шаблонов писем есть в ТЗ)

Подробное ТЗ в формате PDF прикреплено.

Отрисованный интерфейс плагина есть в формате .cdr.

Просьба указывать реальную (конечную) цену и сроки. Если во время работы возникнут какие-либо доработки, стоимость обговорим отдельно.

Заявки без указания стоимости и сроков рассматриваться не будут.