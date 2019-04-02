Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.
Нужно сделать сайт под ключ сверстать и установить на CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт под ключ сверстать и установить на CMS тут макеты https://dropmefiles.com/oFWbU
Нужна верстка макетов адаптивно в приложение макеты от вас жду сроки и бюджет!
Жду от вас :
1.Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
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