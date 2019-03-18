Натянуть верстку на Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок247 просмотров
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Добрый день!

Нужно натянуть верстку на Вордпресс

Верстка не сложная. Функционал тоже. Обычный сайт

Будьте готовы возможно потребуются правки по верстке.

Проверка результата будет проходить с помощью теста на скорость загрузки

google page Insight

и

https://www.webpagetest.org

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Оплата -30-50дол

Сроки -7дней

5 лет назад
yaroweblancer
Колесников 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв