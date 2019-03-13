Разработка - перенос сайта marme.ru

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Добрый день!

Нужно перенести сайт marme.ru на wordpress + добавить фишки и дизайн.

5 лет назад
marme
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад
$180
7 дней