Разработка - перенос сайта marme.ru

Закончили недавно дизайн, ищу сейчас исполнителя для верстки и натяжки. Хотелось бы оценить натяжку предварительно на CMS, вот макеты. https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw https://yadi.sk/i/kFmAVFSKozMvuw https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw Интересует: цена, срок, на какой CMS готовы реализовать. У сайта будет структура примерно как на меню из макетов (порядка ...