Разработка - перенос сайта marme.ru

Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно перенести сайт marme.ru на wordpress + добавить фишки и дизайн.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать натяжку скачанного шаблона на WordPress.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно вывести дополнительные поля объявлений на сайте, сделанном на flynax.com - демо админки можно посмотреть у них. Вроде бы должно выводиться все через админку, но возможно и кодом.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На сайте https://diamond-aero.ru/ нужно создать доп страницы (на Tilda) описания самолетов. На главной странице есть таблица с популярными рейсами. Нужно сделать активную ссылку на страницу с описанием самолета. Структура страницы: 1 Заголовок страницы H1 2 Фото самолета +фото салона ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую. В виджете комментирования на сайте https://slogen.ru/ имеется более 100к комментариев, больше 100к лайков у кнопки "нравится". Переехали на https пузомерка у кнопки "нравится" обнулилась, комменты у виджета ВК доступны только по кнопке "администрирование." Задача - вернуть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу частного специалиста по Wordpress для внесения правок в сайт. Оплата за проект. Нужен частный мастер. Возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
В карточке товара куча модификаций, необходимо показывать фото только выбранной модификации.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Верстка нужна и установка и настройка функционала на Wordpress тут т3 https://docs.google.com/document/d/1JNdfs_ejYXB0MS27p5gb42Xh5hNpVuVwtdyGjE4X2sg/edit?usp=sharing От вас жду сроки и бюджетСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Нужно внести правки в сайт на битриксе, интернет магазин: - интегрировать блок "слайдер" в админку, чтобы менять менеджером изображения - поставить прелоадер на сайт (прелоадер готов по дизайну) - заменить иконки в каталоге - исправить баг в личном кабинете ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Закончили недавно дизайн, ищу сейчас исполнителя для верстки и натяжки. Хотелось бы оценить натяжку предварительно на CMS, вот макеты. https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw https://yadi.sk/i/kFmAVFSKozMvuw https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw Интересует: цена, срок, на какой CMS готовы реализовать. У сайта будет структура примерно как на меню из макетов (порядка ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад